ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ЕК очаква от България позиция за казуса с "Лукойл"
Това са съобщили пред БНР източници от Брюксел. От Комисията внимателно наблюдават ситуацията и оценяват заедно със страните членки и Международната агенция по енергетика влиянието на мерките на САЩ. От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави, сред които и България, за да получат повече информация.
Засега в Комисията не разполагат с данни за непосредствено отражение на американските санкции върху страните членки. В съответствие с европейското законодателство тези държави разполагат с достатъчно запаси от петрол най-малко за 90 дни.
От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща на Групата за координация в областта на петрола. Редовната ѝ среща е насрочена за 12 ноември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Минималната заплата за 2026 г. ще бъде с 15 евро по-ниска от очак...
20:39 / 28.10.2025
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с ...
19:51 / 28.10.2025
Производител: Големите вериги ни дават по 20 стотинки за килограм...
19:06 / 28.10.2025
9000 лева месечно – толкова получават средно съдиите, прокурорите...
20:15 / 28.10.2025
Швейцария подкрепи миграционните политики на България с над 21 мл...
19:40 / 28.10.2025
Мариан Бачев: Не съм сплашвал Делян Георгиев
18:38 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS