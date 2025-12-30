ИЗПРАТИ НОВИНА
ЕЦБ отбелязва присъединяването на България към еврозоната
22:27
©
От днес до 11 януари главната сграда на ЕЦБ във Франкфурт ще бъде осветена всяка вечер от 17:30 ч. централноевропейско време по случай присъединяването на България към еврозоната. 

България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка.

А президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отброява приемането на еврото в страната ни.


