|Държавата налага строг надзор върху цените
Близо 700 са извършените проверки до момента на територията на цялата страна от страна на НАП. От началото на следващата година Агенцията ще засили допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани. Контролът обхваща както големите магазини на търговските вериги, също такива на локални търговци и малките квартални обекти за продажба на храни. За констатирани нарушения са наложени санкции, посочи изпълнителният директор на НАП Христо Марков.
От КЗП отчетоха, че са извършени няколко хиляди проверки на търговски обекти, предимно хранителни магазини. От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита. Проверките продължават, като са планирани в различни сектори, вече и в сферата на услугите.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) извършват засилен контрол по отношение на ценообразуването, двойното обозначение в лева и евро на цените върху етикетите в търговските обекти, като специално следят за необоснованото повишаване на цените. От началото на 2026 година двете институции спират издаването на предписания и за недобросъвестните търговци директно ще бъдат налагани санкции.
