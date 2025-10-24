ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвайте зачервени, кашлящи и кихащи хора
Автор: ИА Фокус 21:12Коментари (0)260
©
Статистиката показва, че две са групите с повишен риск от грип — хората над 65 години, особено тези с хронични заболявания, и децата в предучилищна възраст. Групата на децата от 1 до 4 години е с най-висока заболеваемост, веднага след тях са тези между 5 и 9 години. Но това го виждаме и без статистика — когато започнат работа детските градини и яслите, заболеваемостта е висока. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, коментирайки предложението децата да бъдат включени в безплатната програма за ваксиниране срещу грип.

Той направи уточнение, че това, което се обсъжда, е предложение за промяна на съществуващата програма. "Това няма как да важи за настоящия момент. Сега в нея са включени само хората над 65 години. Но ако има такова желание, ние сме готови, а и има достатъчно медицински основания -  децата също да имат достъп до безплатна ваксина, за да бъдат предпазени през най-активния сезон". 

По думите на Кунчев е нормално към края на сезона противогрипните ваксини вече да започват да липсват в аптечната мрежа. "Увеличаваме количествата всяка година. Тази година по програмата за възрастните са осигурени 100 хиляди дози повече дози. Броят на дозите, които са на свободния пазар, също са увеличени. Назалната ваксина за деца е с 50% повече дози", подчерта той пред NOVA. 

И беше категоричен, че хората са се убедили, че ваксините действат, и ги търсят активно. Той напомни, че в момента всички количества, предназначени за общопрактикуващите лекари, вече са при тях. Повечето дори са започнали имунизацията.

"Октомври и ноември са най-подходящите месеци за това", подчерта Кунчев. И напомни: "Важно е човек да не мисли, че е защитен на следващия ден след ваксинирането — не е така. Първите антитела се появяват след около 10 дни, а защитният титър, достатъчен да ни предпази, се достига едва на 20–21-ия ден. Затова е необходимо време, за да може имунитетът да свърши своята работа". 

По думите му "COVID малко ни е изненадал". "В момента около 20–25%, а в някои райони дори 30% от положителните проби показват заболяване от COVID. Така беше и в края на септември, и сега има вълна.  Разбира се, не е само той — има и доста риновируси, но грип още няма.Това, че сме засекли по някой и друг единичен случай, е просто началото на сезона. Реалното разпространение ще започне през ноември, ще набере сила през декември и вероятно ще доведе до епидемия през януари", заяви той. 

И посъветва: "Празниците няма да бъдат отменени, но е добре хората да не допускат големи компании с видимо болни участници — зачервени, кашлящи, кихащи. Това със сигурност ще им спести неприятни последици в началото на новата година".


Още по темата: общо новини по темата: 43
24.10.2025 Зимата чука на вратата ни
23.10.2025 Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!
21.10.2025 Пет прости стъпки за избягване на настинки
18.10.2025 Идва нов циклон: Първо дъжд и сняг, а после - летни температури
18.10.2025 Много дъжд през уикенда, на места ще вали сняг
17.10.2025 Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Васил Божков тихомълком разпродава бизнес империята си
19:02 / 24.10.2025
Какво осигурява НЗОК за пациентите с диабет?
20:11 / 24.10.2025
Месецът на промоциите ще подрани тази година
18:57 / 24.10.2025
Тол камерите дебнат в нови 6 отсечки
17:34 / 24.10.2025
Киселова свиква извънредно заседание на парламента
17:13 / 24.10.2025
Излезе окончателната присъда за убиеца на Ферарио Спасов
16:28 / 24.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: