До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки
21:09
© Фокус
Затруднения в плащанията на битови сметки до 5 януари. Причината - актуализацията на софтуера при смяната на левовете с евро при банки и фирми за комунални услуги. Пред някои офиси за плащане на битови сметки днес се образуваха опашки.

Юлиян Узунов не е сред хората, които днес са на опашките за плащане на сметки. Вече ги е платил.

"Плащаме си ги редовно и няма никакъв проблем. Ако не е на датата, не е казано, че трябва на първи, на втори или на трети“, каза пред bTV мъжът.

Други обаче именно днес се редиха на опашки.

Техническите проблеми с актуализацията на софтуера не притесниха потребителите. Мнозина посочиха, че дори да се натрупат лихви за просрочени плащания, то те ще бъдат малки.

От Асоциация "Активни потребители“ посочиха, че информацията за проблемите със софтуера е закъсняла.

"Силно се надявам, че нито една компания няма да посмее да изключи услуга в този период, когато не приема плащания и също така да не начислява лихви заради забавяния, които не зависят от потребителя“, заяви Богомил Николов, "Активни потребители“.

Някои комунални дружества разпространиха позиции в своите сайтове. От EVN посочват, че:

Касите на "Български пощи“ ще стартират кешово обслужване на клиенти отново на 5 януари 2026 г. (понеделник), докато плащанията в Easypay ще са възможни от 3 януари 2026 г. (събота) според работното им време.

А от Електрохолд разпространиха, че "В периода от 21:30 на 31.12.2025 г. до 1:30 на 01.01.2026 г. са възможни смущения във функционирането на услугата по онлайн плащания през виртуалните POS терминали на Електрохолд“.

Промяна има и в работното време на касите на някои общини във връзка с годишното приключване на отчетната 2025 година и необходимостта от техническа подготовка за работа с евро от следващата година.


Официално от НИМH: Първите часове на 2026-та ще са ледени
21:26 / 29.12.2025
21:26 / 29.12.2025
Затворен е пътят Велико Търново - Гурково, има загинали
21:31 / 29.12.2025
21:31 / 29.12.2025
Мария Ботева: 449 са жертвите по пътищата у нас за изминалата год...
20:46 / 29.12.2025
20:46 / 29.12.2025
Внезапно и само на 53 си отиде един от най-титулуваните ни спорти...
19:08 / 29.12.2025
19:08 / 29.12.2025
Ограничения и ремонти по магистралите
19:09 / 29.12.2025
Божанов за фиктивните хоспитализации: Контролът от пациентите ще ...
17:19 / 29.12.2025
17:19 / 29.12.2025

Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
15:39 / 27.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
16:36 / 27.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
