ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дни преди еврото: Засилен контрол в защита на потребителите
КЗП и Националната агенция за приходите провеждат съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева. Извършени са общо 80 съвместни проверки само през изминалата седмица, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.
В началото на декември КЗП и НАП проведоха и съвместна контролна кампания в търговски обекти, предлагащи месо, месни продукти и риба, с акцент върху рибните храни. В рамките на тази кампания са извършени общо 111 съвместни проверки, като при 66 от тях е водеща КЗП.
Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговеца обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала "Колко струва“.
От 9 октомври 2025 година до момента КЗП е съставила 31 актове за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по закона за еврото.
Комисията за защита на потребителите ще продължи системно да наблюдава за необосновано повишаване на цените на все по-широк кръг от икономически сектори. Основният приоритет на институцията остава защитата на правата на потребителите и гарантирането на прозрачни, коректни и добросъвестни търговски практики в интерес на обществото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1488
|предишна страница [ 1/248 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Данъчните декларации след приемането на еврото – има важни момент...
15:34 / 15.12.2025
Румен Радев продължава консултациите с представители на парламент...
13:50 / 15.12.2025
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пен...
14:07 / 15.12.2025
Слави Трифонов: Тези са или некадърници, или манипулатори
12:45 / 15.12.2025
Радев за политическия си проект: Този въпрос се коментира извън р...
12:20 / 15.12.2025
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде...
11:50 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS