|Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
"През 2005 г. на България и Румъния им е дадено изключение за вкарване на нашата страна в еврозоната. То беше отменено на 8 юли с решението на Европейския парламент. Ние обаче имаме право да поискаме удължаване отново на това изключение до 1 януари 2027 г.", каза той.
По думите му в момента е настъпил едни "форсмажор". "Ние, за разлика от всички други държави, които са въвели еврото, ще влезем в еврозоната без правителство и без бюджет", отбеляза Костадинов.
От "Възраждане" са категорични, че трябва да се проведе спешен консултативен съвет относно именно "незаконното вкарване на България в еврозоната". "Още миналата седмица изпратих писмо по темата до президента, отговор все още нямаме. Но считаме, че трябва да се проведе такъв съвет още понеделник", допълни Костадинов.
Лидерът на "Възраждане" подчерта, че партията ще настоява да не се унищожават машините за печатане на левове. "Има такова издадено настояване от ЕЦБ", заяви той.
Според Костадинов тези техни действия няма да получат голяма подкрепа в парламентарната зала, но ще бъдат приети от голяма част от българското общество.
