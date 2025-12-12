ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Автор: Елена Николова 09:46Коментари (0)0
Днес ще внесем в деловодството на Народно събрание проекторешение, с което да задължим Министерски съвет да поиска отлагане с една година за влизането на България в еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента  председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.

"През 2005 г. на България и Румъния им е дадено изключение за вкарване на нашата страна в еврозоната. То беше отменено на 8 юли с решението на Европейския парламент. Ние обаче имаме право да поискаме удължаване отново на това изключение до 1 януари 2027 г.", каза той.

По думите му в момента е настъпил едни "форсмажор". "Ние, за разлика от всички други държави, които са въвели еврото, ще влезем в еврозоната без правителство и без бюджет", отбеляза Костадинов.

От "Възраждане" са категорични, че трябва да се проведе спешен консултативен съвет относно именно "незаконното вкарване на България в еврозоната". "Още миналата седмица изпратих писмо по темата до президента, отговор все още нямаме. Но считаме, че трябва да се проведе такъв съвет още понеделник", допълни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че партията ще настоява да не се унищожават машините за печатане на левове. "Има такова издадено настояване от ЕЦБ", заяви той.

Според Костадинов тези техни действия няма да получат голяма подкрепа в парламентарната зала, но ще бъдат приети от голяма част от българското общество.


Статистика: