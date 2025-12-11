ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес най-приятно ще е в Пловдив
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 5°, съобщава НИМГ.
По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
