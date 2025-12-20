ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутат на ПП-ДБ: Машините премахват "тъмната стаичка", не позволяват заснемане на бюлетини и ограничават купения вот
Димитров определи финансовата политика на сегашното правителство като "бюджетна вакханалия". Той посочи конкретни цифри за планираните нови заеми: "20 милиарда лева за 2026 г. и 19 милиарда за 2025 г. Общо 39 милиарда - това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница".
Депутатът защити предложението за еднократно индексиране на доходите с процента на годишната инфлация, като го нарече "политически компромис" за хората в бюджетната сфера, но подчерта, че икономиката е била претоварена от огромни разходи.
Според Димитров, въпреки влизането на България в сухопътния Шенген, износът към ЕС пада. Той обвини властта в "тормоз над бизнеса", като даде пример с промени в Закона за ДДС. По думите му износът за дестинации, които нямат ДДС режим, се оскъпява с 20%, тъй като фирмите не могат да ползват данъчен кредит. "Вместо да си реализираме потенциала, ние сами пречим на износителите си", заяви той.
Димитров беше категоричен, че ПП-ДБ влиза в изборите с цел първо място и мнозинство от над 121 депутати, което би позволило смяна на модела и избор на нов Висш съдебен съвет. На въпрос за бъдещо съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, той отговори: "С Борисов и Пеевски не може да се управлява. Те създадоха модел, който трябва да бъде променен категорично. Чувствам се вече, че сме затънали в едно блато, от което се излиза със смели действия".
Относно евентуален проект на президента Румен Радев, той го определи като "неродено Петко". За служебен премиер Димитров посочи Андрей Гюров като най-подходящ заради неговите качества, въпреки "нечестната атака" срещу него.
"Машинното гласуване е критично за честни избори в България", подчерта Димитров. Той обясни, че машините премахват "тъмната стаичка", не позволяват заснемане на бюлетини и ограничават купения вот.
В края на разговора Димитров изрази притеснение от отстраняването на журналисти, които задават критични въпроси. "Силната, добрата журналистика е критичната. Тя трябва да бъде критична към всички, а не само към тези, които не ни харесват", завърши той.
