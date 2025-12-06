ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Денков: Искането за оставка - остава!
Автор: ИА Фокус 09:40Коментари (2)122
©
"Един бюджет е обществен договор — доста обемен и важен. Както е в договорите - трябва да прочетем внимателно какво пише с малките букви. Затова докато не го прочетем и не видим внимателно какво е заложено вътре - не мога да го коментирам. При бърз поглед на някои параметри видях, че съществено са променени. Но по-задълбочен коментар може да се направи, след като прегледаме проекта в дълбочина". Това заяви пред NOVA акад. Николай Денков от ПП-ДБ по повод публикувания от МФ в късничет часове на петъка проект за бюджет за догодина. 

На въпрос съществува ли вероятност, след като прочетат бюджета от ПП-ДБ да оттеглят искането си за оставка на кабинета "Желязков", Денков беше категоричен, че това не може да се случи. И изтъкна две причини.

"Първата е, че това е обществен договор. И в него трябва да има доверие, че другата страна ще работи почтено. Освен числата, които най-често обсъждаме, вторият проблем в бюджетите — и за 2025-а, и за 2026-а година — е прозрачността за какво се харчат парите. А това в план-сметките, които представя ГЕРБ за 2025 и за 2026 година -  липсва. Така че освен числата, трябва да гледаме и колко прозрачно се използват тези средства", подчерта той.

И допълни, че на въпроса независимо от това какво пише в този бюджет, искането за оставка ще остане ли краткият отговор е: "Да". "Защото с тези действия управляващите виждаме, че управляващите, най-вече от Народното събрание, непрекъснато се опитват да пробутат някакви изненади. Доверието е счупено. Затова този начин на управление трябва да бъде наказан — трябва да получи политически червен картон, за да е ясно, че така не може да се управлява", заяви Денков. 

По отношение на това кога може да бъде гледан вотът на недоверие, което коалицията внесе в петък той обясни, че според правилника на Народното събрание това може да се случи във всеки един ден между вторник и петък. "Така че очакваме председателят на Народното събрание да каже кога ще се гледа", посочи той. 

МФ публикува новия проектобюджет в полунощ: Какво предвижда прекроената план-сметка

И изрази надежда, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всеки, който осъзнава, че "по този начин не може да се лъжат хората и да се гледа непрекъснато как да се отклоняват средства — и то в огромни размери". "Моето ясно и категорично мнение е, че имаме нужда от избори, които да преосноват Народното събрание като състав и обществения договор, с който следващите управляващи да получат доверието на хората. Това доверие в момента е счупено", категоричене Денков. 

По отношение на готвения от ПП-ДБ протест, той подчерта, че е обявен за сряда. "Ако променят деня за разглеждане на вота на недоверие - е възможно този ден да бъде променен".


Още по темата: общо новини по темата: 284
06.12.2025 Минути преди полунощ: МФ публикува проекта за Бюджет 2026
04.12.2025 Учителка за увеличениeто на заплатите: Няма да забогатея с тези пари, те догонват инфлацията
03.12.2025 Икономист: Ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен
вид
03.12.2025 Какво е "автоматизъм" при заплатите
03.12.2025 Най-популярният новинар в TikTok: Нещо много голямо се случва в България
03.12.2025 Експерт: Парите не стигат до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Мръсно човече е тоя денков. Жалък и нахален.
+1
 
 
Денков, крайно време е да се махнеш от политиката.Не ставаш!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Сняг на прохода "Петрохан"!
09:22 / 06.12.2025
Внимавате! Наводнени пътища край Пазарджик 
09:20 / 06.12.2025
Реорганизация на движението по АМ "Струма" от днес
09:02 / 06.12.2025
Лошо време с жълт код в половин България
07:32 / 06.12.2025
Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но ще се ра...
08:54 / 06.12.2025
Минути преди полунощ: МФ публикува проекта за Бюджет 2026
07:29 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: