ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Делян Добрев: Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет
"Ляв" бюджет и компромиси
Добрев не скри критиките си към предложения от финансовия министър Асен Василев бюджет.
"Аз не харесвам последните пет бюджета, не само този. Не, последните вероятно осем бюджета. От 2021 година досега нито един бюджет няма, който да отговаря на целите и на политиките на партия ГЕРБ. Те винаги са били коалиционни или не са били наши", заяви той.
Според него данъчната система на държавата не издържа и за да се влезе в рамките на 3% дефицит, се налага вдигане на данъци или осигуровки. Добрев подчерта, че ГЕРБ е направила много компромиси в името на голямата цел – влизането в еврозоната.
"Най-големият губещ в тази ситуация е ГЕРБ. ГЕРБ със своите действия, с формирането на този кабинет, с гласуването на тези бюджети, ГЕРБ до голяма степен се самопожертва за това, за голямата цел ние да влезем в еврозоната", каза депутатът.
Скандалът в бюджетна комисия
Добрев коментира и напрежението по време на заседанието на бюджетната комисия, на което се чуха викове и обиди. Според него поведението на финансовия министър Асен Василев е било "неадекватно".
"Ненормалното е час и половина да крещиш на микрофона по време на бюджетна комисия на открито заседание", заяви Добрев.
Той отрече да носи лична вина за ескалацията на напрежението и обясни, че заседанието е продължило 6 часа, като всеки е имал възможност да се изкаже.
Бъдещето на кабинета и "сглобката"
Запитан за бъдещето на правителството и дали Бойко Борисов ще "самопадне" кабинета, Добрев отговори уклончиво, но подчерта чувствителността на лидера на ГЕРБ към обществените нагласи.
"Ако Борисов подаде оставка, ние няма да имаме бюджет. Ще имаме бюджет някъде следващата година, не се знае точно кога, не се знае точно какъв, не се знае с какво мнозинство", предупреди той.
Добрев изрази песимизъм за възможността отношенията в коалицията да се възстановят и нормализират.
"Аз съм песимист. Смятам, че малко или много това, че ние не можем да водим собствената политика на ГЕРБ, която е политика център-дясно, а ни се налага да водим да приемаме леви бюджети. Ще разочарова хората от нас и това ще намали нашата подкрепа", каза той.
Въпреки това, депутатът отбеляза, че ако правителството падне сега, държавата ще остане без бюджет и ще трябва да кара с 1/12 от стария, което би било пагубно в годината на влизане в еврозоната.
Относно протестите Добрев изрази съжаление, че хората са манипулирани да протестират без ясна цел.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 255
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Симеон II се сдоби с чисто нова кола
17:36 / 30.11.2025
Семейство с 50-годишен брак: Любовта е уважение, чувството е в на...
17:12 / 30.11.2025
Експерт за приготвянето на кисело зело: На 200 кг сурово зеле се ...
16:38 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на ...
15:50 / 30.11.2025
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумение...
15:32 / 30.11.2025
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS