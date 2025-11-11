ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Цветан Симеонов: Безцелно раздават пари на полицаи и учители
Автор: ИА Фокус 11:46Коментари (1)616
© Bulgaria ON AIR
Очакваше се работодателите да присъстват днес на срещата на Съвета за съвместно управление, където да изразят своята позиция за бюджета догодина. 

Държавата не отстъпва, но и бизнесът не може да прави повече компромиси

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов съобщи пред Bulgaria ON AIR, че не са получавали показа за участие на срещата.

"Ние не знам къде да отидем, в колко часа и на коя маса да седнем. Ясен е отговорът дали ще се върнем на масата за преговори. Достатъчно е да се обадят на координатора и да има такава покана. Бихме отишли, ако знаем, че поне ще ни изслушат. Няма смисъл да се явяваме при предварително декларирана твърда политика", заяви той.

Работодателските организации са в постоянна връзка и търсят начин да предлагат решения, увери Симеонов в студиото на "България сутрин". Те се надяват предложенията им да бъдат претеглени и да бъде оценено въздействието им.

Хронология на лошата комуникация за Бюджет 2026

Цветан Симеонов посочи, че още на 16 септември са изпратили писмо с призив за започване на разговори за бюджета за 2026 г.

"В една тъмна доба в почивен ден ни беше изпратен бюджетът с покана да отидем на следващия ден. Това е безсмислено упражнение. Направихме своите изявления. Вместо да се покаже готовност за разговори и търсене на по-добри решения, беше декларирано, че отстъпление няма да има", разказа гостът.

Некоректно е отношението на политиците към работодателските организации, изтъкна председателят на БТПП.

Симеонов отбеляза още, че по време на заседание на Бюджетната комисия в НС не е била дадена думата на нито един външен участник.

Притесненията на бизнеса

"Най-тревожните неща са, че се увеличават разходите. Увеличават се за раздаване на заплати, а не производствено. Това е инфлационен фактор. Дават се пари без поставяне на цели за постигане. Да сте видели в МВР да е поставена задача по-често да правят проверки? При учителите да сте видели подобряването на заплатите да е обвързано с подобряване на резултатите от външното оценяване? Не. В пазарната икономика трябва да се поставят цели", настоя събеседникът.

Симеонов посочи, че около 100 хил. души са със заплата от бюджета и не плащат осигурителни вноски. 

"Средната заплата е грубо 2700-2800 лв. Ако биха плащали, отиват на 3 хил. заплата. Около 450 млн. лв. годишно, ако внасят осигуровки. Същевременно увеличават за частния сектор с 2% осигурителната вноска. Това ще има обратен ефект", подчерта той. 

Председателят на БТПП алармира, че администрацията се увеличава всяка година. "Да съкратят поне незаетите места", отсече той.

Симеонов обрисува с тези думи начина, по който се действа с бизнеса напоследък: "Всичко се трупа на неговия гръб". 

По думите му на бизнеса в България се гледа като на златна кокошка.

Ще протестират ли работодателите?

"БТПП не е фен на протестите, защото това е метод на действие на профсъюзите. Съветваме работодателите да следят своите финансови резултати и ако усетят, че няма устойчиво развитие, да затварят предприятията, за да не завличат доставчици и клиенти", препоръча Симеонов.

Гостът добави, че държавата трябва да осигури условия за социален диалог.

"Ще станем за смях в ЕС, който е водещ със своите правила за внимателно изслушване на социалните партньори", предупреди Симеонов и допусна, че държавата я очакват нови глоби от ЕК.


Още по темата: общо новини по темата: 130
11.11.2025 »
11.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Прав е, наистина безцелно раздават пари за осигуряване електорат, а резултатът от целият държавен сектор става все по лош.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Предприемат: Залитане към езиковото обучение вреди на младите хор...
09:41 / 11.11.2025
Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи телефон при пре...
09:29 / 11.11.2025
Халваджиян: Лъжат, крадат и няма последствия, а ние спим, забравя...
09:01 / 11.11.2025
Проф. Рачев: Не можем да тръгнем по джапанки, но ще е топъл ноемв...
09:08 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
09:09 / 11.11.2025
Мария Захарова: Споразумението между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот е ча...
08:51 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: