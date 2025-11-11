Цветан Симеонов: Безцелно раздават пари на полицаи и учители

© Bulgaria ON AIR Очакваше се работодателите да присъстват днес на срещата на Съвета за съвместно управление, където да изразят своята позиция за бюджета догодина.



Държавата не отстъпва, но и бизнесът не може да прави повече компромиси



Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов съобщи пред Bulgaria ON AIR, че не са получавали показа за участие на срещата.



"Ние не знам къде да отидем, в колко часа и на коя маса да седнем. Ясен е отговорът дали ще се върнем на масата за преговори. Достатъчно е да се обадят на координатора и да има такава покана. Бихме отишли, ако знаем, че поне ще ни изслушат. Няма смисъл да се явяваме при предварително декларирана твърда политика", заяви той.



Работодателските организации са в постоянна връзка и търсят начин да предлагат решения, увери Симеонов в студиото на "България сутрин". Те се надяват предложенията им да бъдат претеглени и да бъде оценено въздействието им.



Хронология на лошата комуникация за Бюджет 2026



Цветан Симеонов посочи, че още на 16 септември са изпратили писмо с призив за започване на разговори за бюджета за 2026 г.



"В една тъмна доба в почивен ден ни беше изпратен бюджетът с покана да отидем на следващия ден. Това е безсмислено упражнение. Направихме своите изявления. Вместо да се покаже готовност за разговори и търсене на по-добри решения, беше декларирано, че отстъпление няма да има", разказа гостът.



Некоректно е отношението на политиците към работодателските организации, изтъкна председателят на БТПП.



Симеонов отбеляза още, че по време на заседание на Бюджетната комисия в НС не е била дадена думата на нито един външен участник.



Притесненията на бизнеса



"Най-тревожните неща са, че се увеличават разходите. Увеличават се за раздаване на заплати, а не производствено. Това е инфлационен фактор. Дават се пари без поставяне на цели за постигане. Да сте видели в МВР да е поставена задача по-често да правят проверки? При учителите да сте видели подобряването на заплатите да е обвързано с подобряване на резултатите от външното оценяване? Не. В пазарната икономика трябва да се поставят цели", настоя събеседникът.



Симеонов посочи, че около 100 хил. души са със заплата от бюджета и не плащат осигурителни вноски.



"Средната заплата е грубо 2700-2800 лв. Ако биха плащали, отиват на 3 хил. заплата. Около 450 млн. лв. годишно, ако внасят осигуровки. Същевременно увеличават за частния сектор с 2% осигурителната вноска. Това ще има обратен ефект", подчерта той.



Председателят на БТПП алармира, че администрацията се увеличава всяка година. "Да съкратят поне незаетите места", отсече той.



Симеонов обрисува с тези думи начина, по който се действа с бизнеса напоследък: "Всичко се трупа на неговия гръб".



По думите му на бизнеса в България се гледа като на златна кокошка.



Ще протестират ли работодателите?



"БТПП не е фен на протестите, защото това е метод на действие на профсъюзите. Съветваме работодателите да следят своите финансови резултати и ако усетят, че няма устойчиво развитие, да затварят предприятията, за да не завличат доставчици и клиенти", препоръча Симеонов.



Гостът добави, че държавата трябва да осигури условия за социален диалог.



"Ще станем за смях в ЕС, който е водещ със своите правила за внимателно изслушване на социалните партньори", предупреди Симеонов и допусна, че държавата я очакват нови глоби от ЕК.