Четири са вече жертвите на тежката катастрофа в Хасковско

© Четири станаха жертвите на жестоката катастрофа край Хасково от по-рано. От МВР казаха за "Фокус", че има и пети сериозно ранен.



Припомняме, че катастрофата е станала около 13:30 днес на изхода за село Константиново в посока Хасково. Сблъскали са се челно два леки автомобила, единият от които е с чуждестранна регистрация. На място има полицейски екип, две пожарни и екипи на Спешна помощ.



Пътят между Хасково и Симеоновград е затворен. Обходният маршрут е по общински път през с. Поляново.