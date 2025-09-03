ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четири са вече жертвите на тежката катастрофа в Хасковско
Припомняме, че катастрофата е станала около 13:30 днес на изхода за село Константиново в посока Хасково. Сблъскали са се челно два леки автомобила, единият от които е с чуждестранна регистрация. На място има полицейски екип, две пожарни и екипи на Спешна помощ.
Пътят между Хасково и Симеоновград е затворен. Обходният маршрут е по общински път през с. Поляново.
