Двама загинали и седем ранени при ПТП в Южна България

© Двама мъже загинаха при жесток челен удар между две коли. Тежката катастрофа стана в ранния следобед на изхода на село Константиново в посока Хасково. Ранени са 7 човека, които се извозват към болницата с линейки.



Сигналът за удара между Опел и Мерцедес е подаден на телефон 112 в 13,16 часа. На място са изпратени 5 полицейски екипа, две пожарни и екипи на Спешна помощ. Причините за тежкия инцидент се изясняват.



Пътят между Хасково и Симеоновград е затворен.