Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
Автор: Илиана Пенова 20:21Коментари (0)630
© Фокус
Започна националният протест срещу властта в центъра на София и в други различни градове на страната. Протестиращите се събраха още преди 18:00, което беше обявеният час за начало.

Още в 16 часа имаше три шествия на студентите, които се сляха с протеста на пл. "Независимост“. Едното тръгна от НАТФИЗ, а другите две – от Софийския университет.

От "Фокус“ попитахме събралите се в "Триъгълника на властта“ граждани защо са тази вечер на протеста, какво е предизвикало недоволството им и какви промени очакват, ако правителството подаде оставка.

"Бях на 19, протестирахме, употребиха ни. Сега съм тук с дъщеря ми – тя е на 19, мисля, че е време да превъртим играта“, заяви дама, отишла на протеста със своята дъщеря.

"Искам бъдеще в тази България, а не да съм принудена да напусна, защото ако правителството продължи така, няма да мога да се издържам с парите, които изкарвам“, коментира младото момиче.

"Това, че се гаврят с нас, ме доведе тук – с всичко, не само с бюджета“, каза друга жена. Тя коментира още, че депутатите в Народното събрание употребяват думи, които не би трябвало да се чуват там.

"До сега за толкова години не съм ходила никога на протест. Щом съм тук, представете си колко ми е писнало“, заявява друга.

"Протестирала съм и преди. Винаги, когато нещата отиват на зле в държавата, протестирам. Обида за цялата нация е да ни управляват Бойко Борисов и Делян Пеевски“, каза анкетираната възрастна дама.

"Провокира ме цялостното положение в държавата, корупцията и не само. Не е задължително нещата да са свързани с организаторите на този протест, тук съм, за да изразя собственото си несъгласие“, каза анкетиран младеж пред микрофона на "Фокус“.

"Ако правителството подаде оставка, вероятно би се появил шансът за промяна. Тя не е готова, но ако правителството падне, би се отворил пътят за повече алтернативи“, добавя той.

"Искаме бъдеще за младите хора. По-добри условия, заплати, надбавки. Искаме тази корупция да свърши. Докато това правителство не подаде оставка и нещата не се променят, аз няма да спра да идвам“, заяви младо момиче, включило се в протеста.

"Всички трябва да се вдигнем срещу тази несправедливост и да бъдем една по-добра държава. Трябва да бъдем единни!“, каза мъж, който вече е бил част от протестите.

"Тук сме, защото искаме да видим една по-малко корумпирана държава“, заяви млада дама от протеста.

"Тук съм заради нещата, които се случват в страната. Заради мафията. За жалост не само Пеевски и Бойко са виновни. Очаквам да си подадат оставка като доблестни хора и да дадат шанс на младите, които не са корумпирани“, каза друга запитана дама.

"Дошла съм от Русия, много обичам България и искам да живея тук, затова съм тук“, каза друга млада дама, която бе категорична, че протестът не е само на генерацията Z, а на всички.

"Да бъда тук ме провокира енергията, която видях у младите хора, и ги подкрепям“, споделя друга жена.

"Тук сме заради безобразието, на което сме свидетели. Надявам се да намерим нещо ново и да има по-висока избирателна активност и по-добри управляващи“, казват анкетирани млади хора.

Повече вижте във видеото.



