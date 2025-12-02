ЗАРЕЖДАНЕ...
|Божидар Божанов: Тези хора явно са решили да взривят държавата
"За съжаление, тези хора явно са решили да взривят държавата. От днешното изявление на премиера Росен Желязков стана ясно, че правителството на Борисов и Пеевски няма никакво намерение да подава оставка“, обявиха от ПП
Божанов коментира речта на президента Радев, който по-рано днес заяви, че властта е изгубила обществена подкрепа и предсрочните избори са неизбежни.
"Президентът повтори това, което ние казваме от месеци – управлението е скъсало връзката с гражданите. То е бламирано. Оставката и предсрочните избори са единственият път напред“, каза Божанов.
Той отрече възможност за политически съюз с президента, но посочи, че "позициите за този конкретен казус съвпадат“.
"Критикували сме президента за негови позиции. По тази тема ние сме на тази позиция и няма причина да спорим с президента по нея.“
По думите на Божанов "Да, България“ ще внесе вот на недоверие, ако оставка не бъде подадена доброволно.
"Да, вероятно няма да мине. Но това е задължение на опозицията – да покаже ясно, че тази власт е загубила доверие“, уточни той.
Божанов коментира, че в управляващото мнозинство има "пропуквания“, които ще станат видими в пленарната зала.
Само за повредените контейнери и антипаркинг елементи надхвърлят 80 000 лв.
Според него инцидентите в края на снощния протест, при които групи маскирани лица предизвикаха напрежение са заради това, че не е имало полиция там, където е имали и провокатори.
"Тези провокатори бяха там, за да може някой политически да използва случилото се.“, смята той.
Според Божанов именно председателят на ДПС Делян Пеевски е първият, който е превърнал инцидентите в аргумент за твърда линия на властта.
Божанов твърди, че действията около протеста показват "схеми, които не могат да се случат без институционална намеса“ и даде примери със спиране на тока на големи части от центъра на София, както и опит за хакване на акаунти, излъчващи на живо протеста.
"Обикновен гражданин няма как да знае коя подстанция да взриви, за да спре тока точно в момента, в който шествието минава. Това е работа на хора с много специфични знания“, заяви той.
Според Божанов бюджетът, който предизвика вълната от недоволство, е белязан от "данък Пеевски“ – пари, които ще се насочат към "контролирани общини, фирми и проекти“.
