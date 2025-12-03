© Instagram Вкарахме България в еврозоната, вкарахме в Шенген. Сега ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората. Това, което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява. Повече никой няма да се катери по ГЕРБ! Който иска да управляваме, ще управлява по начина, по който хората и ние искаме. Ако не - предсрочни избори. Това заяви в свое видеообръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



"Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ, а и всички, разбира се, които искат България да се развива. Така започва видеото на Борисов, което в момента е публикувано само в Instagram.



"Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера, е - на първо място стоят интересите на ГЕРБ", казва той.



"Осем пъти го минахме това, ще го минем още 16, ако трябва. Но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява, да има толерантност от всички, за да можем да вървим напред", добави лидерът на ГЕРБ.



