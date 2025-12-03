Борисов: Повече не може да се търпи така!

© Повече не може да се търпи така! Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".



"Не сме отстъпили (бел. ред. за бюджета). Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа", каза Борисов.



"Вчера съм провел сигурно над 100 разговора", каза още той.



Бойко Борисов обяви, че днес ГЕРБ навършва 19 години и похвали, че всичко хубаво направено в София, е благодарение на неговата партия, като виден пример посочи метрото.



"Последните две години държавна сигурност не направи нищо. Кой е бил на протестите - не ме интересува. Към нормалните протестиращи -всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета бяха публични. За да балансираме бюджета - режем капиталови разходи", каза той.



Борисов категорично заяви, че правителството няма да подаде оставка.



По отношение на ескалациите на протеста и разноогласията за действията на МВР лидерът на ГЕРБ поздрави полицаите.



"Категорично против съм оставката на Даниел Митов, защото полицията се справи много добре. Ако тя бе действала по друг начин - щяхте да ми напомняте за случаите под колоните на МС. Когато има протест техен (бел. ред ПП-ДБ)- ние сме лошите, а когато управляваме заедно - сме добри", каза той.



На въпрос на "Фокус" дали с лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски имат разногласия по темата за бюджета и неговото оттегляне, тъй като предложението е внесено и подписано само от три партии - ГЕРБ, ИТН и БСП, Борисов отговори:



"Той беше на срещата. Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения", каза той.