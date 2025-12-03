ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борисов: Повече не може да се търпи така!
"Не сме отстъпили (бел. ред. за бюджета). Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа", каза Борисов.
"Вчера съм провел сигурно над 100 разговора", каза още той.
Бойко Борисов обяви, че днес ГЕРБ навършва 19 години и похвали, че всичко хубаво направено в София, е благодарение на неговата партия, като виден пример посочи метрото.
"Последните две години държавна сигурност не направи нищо. Кой е бил на протестите - не ме интересува. Към нормалните протестиращи -всички проблемни места в бюджета бяха решени. Всички обсъждания на бюджета бяха публични. За да балансираме бюджета - режем капиталови разходи", каза той.
Борисов категорично заяви, че правителството няма да подаде оставка.
По отношение на ескалациите на протеста и разноогласията за действията на МВР лидерът на ГЕРБ поздрави полицаите.
"Категорично против съм оставката на Даниел Митов, защото полицията се справи много добре. Ако тя бе действала по друг начин - щяхте да ми напомняте за случаите под колоните на МС. Когато има протест техен (бел. ред ПП-ДБ)- ние сме лошите, а когато управляваме заедно - сме добри", каза той.
На въпрос на "Фокус" дали с лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски имат разногласия по темата за бюджета и неговото оттегляне, тъй като предложението е внесено и подписано само от три партии - ГЕРБ, ИТН и БСП, Борисов отговори:
"Той беше на срещата. Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения", каза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 22 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Най-популярният новинар в TikTok: Нещо много голямо се случва в Б...
09:00 / 03.12.2025
Бизнесмен: Синът ми учи в елитно училище и е добро момче, а не ва...
08:54 / 03.12.2025
Експерт: Парите не стигат до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до...
08:31 / 03.12.2025
Парламентът гласува изтеглянето на Бюджет 2026
07:56 / 03.12.2025
Интересен празник е днес! Не яжте месо, яйца и мляко
07:59 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS