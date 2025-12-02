Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори

© Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



"Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", заяви Борисов.