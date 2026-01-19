ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:48
©
Водещи браншови организации в България изразиха категоричното си несъгласие с приетия на първо четене проект на Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги. В официално становище до Народното събрание и Министерския съвет те определят законопроекта като "груба, системна и непропорционална намеса“ в свободното ценообразуване и пазарните механизми.

Сред подписалите позицията са Българската стопанска камара, BESCO – Българската предприемаческа асоциация, Алиансът на технологичната индустрия, Асоциацията на банките в България, Българската петролна и газова асоциация, Сдружението за модерна търговия, както и редица други организации, представляващи търговия, производство, фармация, финансовия сектор и услуги.

В становището се подчертава, че законопроектът създава значителни рискове за функционирането на пазара, особено в критичния момент на въвеждането на еврото.

"Предлаганите репресивни регулации върху цените и надценките представляват извънредна административна тежест, сериозен оперативен и правен риск за компаниите и директен фактор за дестабилизация на веригите на доставка, както на национално, така и на регионално ниво“, се казва в документа.

Според бизнеса, подобни мерки могат да доведат до: изтегляне на продукти от пазара и разширяване на сивия сектор; ограничаване на предлагането и възникване на дефицити; свиване на българското производство и увеличение на безработицата; блокиране на инвестиционни проекти и отслабване на покупателната способност на потребителите.

Организациите подчертават, че в България вече съществуват ефективни механизми за защита на потребителите, санкциониране на нелоялни търговски практики, предотвратяване на картели и контрол върху подвеждащо ценообразуване. Те предупреждават, че новият закон би дублирал тези функции, създавайки правна несигурност и потенциал за административен произвол.

"Въвеждането на еврото представлява изключително натоварващ процес, изискващ мащабна адаптация на ИТ системи, счетоводна отчетност, логистика и масово обучение на персонал. Вместо стабилна и предвидима среда, бизнесът е изправен пред нови законодателни инициативи, които действат като административен шок и подкопават доверието в институциите“, се посочва в позицията.

Българският бизнес заявява готовността си да бъде коректен партньор в процеса на въвеждане на еврото, но настоява за стабилна правна рамка и доверие, а не допълнителен регулаторен натиск.


