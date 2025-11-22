ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бивш финансов министър: Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък
Автор: ИА Фокус 22:54Коментари (0)137
©
Генералният проблем на България и държавните ѝ финанси е, че разходите растат по-бързо и излизат от контрол. Това заяви в ефира на "Опорни хора" бившият финансов министър Милен Велчев.

В предаването той коментира Бюджет 2026 и ситуацията с "Лукойл". 

"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", посочи Велчев. 

"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", каза гостът. 

Относно данъчните промени, заложени в проектобюджета, Велчев посочи: "Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата".

"За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи бившият финансов министър.


Още по темата: общо новини по темата: 174
22.11.2025 Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра
22.11.2025 Ивайло Мирчев: Това вече наистина ще счупи страната
22.11.2025 Мика Зайкова: Дошло е време всеки да плаща върху това, което получава
22.11.2025 Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева
месечно
22.11.2025 Депутат от Пловдив: Увеличават администрацията, в същото времето вдигат осигуровката с 10%
22.11.2025 Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за Великден
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
За един час валеж в Благоевград се е изляла половината от месечна...
19:07 / 22.11.2025
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за ...
19:09 / 22.11.2025
Изпълнителната комисия на ГЕРБ с решение, касаещо кмета на Варна ...
17:35 / 22.11.2025
Киселова за референдума за еврото: Отново бих постъпила по същия ...
17:33 / 22.11.2025
Голям началник спипан да кара пиян
17:13 / 22.11.2025
Наглецът на деня: БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака ...
16:35 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Санирането на сградите
Дефиле на младото вино 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: