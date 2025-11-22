ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш финансов министър: Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък
В предаването той коментира Бюджет 2026 и ситуацията с "Лукойл".
"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", посочи Велчев.
"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", каза гостът.
Относно данъчните промени, заложени в проектобюджета, Велчев посочи: "Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата".
"За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи бившият финансов министър.
