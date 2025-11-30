Атанас Пеканов: Вярвам, че всичко това е за добро

© Добра седмица за България. Когато младите (и не само) хора на България проявяват нетърпимост към ояждането с власт, към застоя, към наглостта на народни представители, това е добро за нас като държава и общество. Това написа във Фейсбук Атанас Пеканов - икономист и бивш вицепремиер по управление на европейските средства.



"Нетърпимостта към постоянните несправедливости, към баснословните разхищения на институции без устрем и поглед в бъдещето, само могат да ни карат да вярваме, че има надежда за развитие на страната ни.



Има надежда, че не е задължително да сме в плен на постоянна стагнация и на слаби и агресивни институции, които държаха един човек без присъда месеци наред в затвора. И че България няма да бъде винаги държава на депутати биячи и ходещите коленопреклонно по кабинети партиици. Вярвам, че всичко това е за добро", пише още той.