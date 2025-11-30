ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Атанас Пеканов: Вярвам, че всичко това е за добро
"Нетърпимостта към постоянните несправедливости, към баснословните разхищения на институции без устрем и поглед в бъдещето, само могат да ни карат да вярваме, че има надежда за развитие на страната ни.
Има надежда, че не е задължително да сме в плен на постоянна стагнация и на слаби и агресивни институции, които държаха един човек без присъда месеци наред в затвора. И че България няма да бъде винаги държава на депутати биячи и ходещите коленопреклонно по кабинети партиици. Вярвам, че всичко това е за добро", пише още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 255
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Симеон II се сдоби с чисто нова кола
17:36 / 30.11.2025
Семейство с 50-годишен брак: Любовта е уважение, чувството е в на...
17:12 / 30.11.2025
Експерт за приготвянето на кисело зело: На 200 кг сурово зеле се ...
16:38 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на ...
15:50 / 30.11.2025
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумение...
15:32 / 30.11.2025
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS