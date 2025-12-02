Асен Василев: Оставка на правителството тази седмица или внасяме вот на недоверие!

© Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Центърът на София остана без ток точно по трасето, по което трябваше да мине шествието.



Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър по време на брифинг Асен Василев.



"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на правителството", категоричен бе Василев.