|Асен Василев: Оставка на правителството тази седмица или внасяме вот на недоверие!
Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър по време на брифинг Асен Василев.
"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на правителството", категоричен бе Василев.
