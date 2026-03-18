Асен Василев.
"Според мен кабинетът трябва да разработи доста бързо и да внесе в парламента пакет, както ние направихме, когато започна войната в Украйна. Този пакет започва не толкова от цените на горивата, той започва от основния двигател на инфлацията в момента - цените на електроенергията за бизнеса. Октомври месец миналата година имаше таван, който още от 2022 г. заработи, над който бизнесът получаваше компенсации и съответно не се вдигаше цената на тока за бизнеса, оттам и цената на услугите и на стоките, които предлагат. От октомври месец миналата година този таван дефакто го няма. И в момента бизнесите плащат двойни и тройни сметки за ток. Това автоматично влиза в цените на стоките. Защо го казвам? Сега като имаме проблем с петрола, той вече е над 100 долара на барел, той автоматично води със себе си нагоре и цената на природния газ. А цената на природния газ, тъй като за съседна Гърция 40% от електроенергията се произвежда от природен газ, ние сме вързани в общ пазар, автоматично ще вдигне цените на тока за бизнеса. И оттам ще дойде основният инфлационен натиск. Той няма да дойде през горивата, той ще дойде през електроенергията за българската икономика."
Василев коментира връзката на ПП със служебното правителство и конкретно със служебния министъра на финансите.
"Министрите са избрани от господин Гюров, назначени са от госпожа Йотова. Ние нямаме никакво отношение към подбора на този кабинет или към неговата политика. Г-н Клисурски е финансов министър, който е дал клетва да служи на българските граждани, а не да се консултира с някой в "Продължаваме промяната". И той това прави. Той служи на българските граждани като министър и сам си взема решенията."
Председателят на "Продължаваме промяната" коментира акциите на МВР за купуването на гласове:
"Дилърите не са се променили много във времето. Въпросът е дали МВР противодейства и ги спира да купуват гласове или седи и нищо не прави, защото и това сме виждали. Или най-лошото, което се случи по времето на кабинета Главчев и това го потвърди Конституционният съд. Цяла партия влезе в парламента. Най-нечестните избори в историята на България. Тогава МВР охраняваше дилърите. Не да седи и да гледа настрани, директно ги охраняваше. И затова се стигна до такива безумни, нечестни избори и цяла партия да влезе в парламента."
Асен Василев: Основният инфлационен натиск за българската икономика е цената на горивата
©
Още от Институции
/
Дъжд и сняг в четвъртък
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.