|Арест на АМ "Тракия"! Закопчаха ужасно пиян шофьор
Вчера, около 09.00 ч., по АМ "Тракия", км. 196, посока гр. Бургас, е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация, то е между "Нисан", управляван от 31-годишен мъж, и "Рено", управляван от 55-годишен мъж.
На 31-годишния водач е била оказана медицинска помощ и е освободен. Нанесени са имуществени вреди по пътната инфраструктура. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, за 55-годишния водач е отчетен отрицателен резултат, за 31-годишния водач уредът отчел 1,92 промила.
31-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 569
