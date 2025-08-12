© Фейсбук виж галерията Пиян шофьор е предизвикал катастрофата, която създаде километрично задръстване на АМ "Тракия", съобщиха от ОД МВР Стара Загора.



Вчера, около 09.00 ч., по АМ "Тракия", км. 196, посока гр. Бургас, е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация, то е между "Нисан", управляван от 31-годишен мъж, и "Рено", управляван от 55-годишен мъж.



На 31-годишния водач е била оказана медицинска помощ и е освободен. Нанесени са имуществени вреди по пътната инфраструктура. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, за 55-годишния водач е отчетен отрицателен резултат, за 31-годишния водач уредът отчел 1,92 промила.



31-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.



