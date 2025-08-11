ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвориха АМ "Тракия", хората излязоха от колите
Инцидентът е станал на 10 километра преди детелината за Стара Загора, около 195-196 км в посока Бургас.
Временно e органичено движението при км 196 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради ПТП . Трафикът осъществява по обходен маршрут : от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5, пътен възел Стара Загора - АМ "Тракия", като се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.
