Цвети Стоянова бременна от Куката

© След като актьорът Башар Рахал стана татко на 50 години, неговият колега Мариан Вълев скоро време май също ще дундурка бебе. Според упорити слухове, циркулиращи из светските среди, Куката от култовия сериал "Под прикритие" очаква дете от бившата националка по художествена гимнастика Цвети Стоянова.



Красивата спортистка, която от години привлича вниманието както с постиженията си, така и с личния си живот, напоследък избягва светлините на прожекторите. Двамата с Мариан Вълев никога официално не са потвърждавали връзка, но са засичани заедно неведнъж на светски събития и в компанията на близки приятели. Според източници, близки до двойката, отношенията им са повече от сериозни. Те преживяха няколко кризи във връзката си и ту се събираха, ту се разделяха, но вече са готови да станат родители.



Засега нито Цвети, нито Куката са коментирали слуховете за бебето, но ако те се окажат истина, това ще е първо дете за бившата грация и второ за Вълев, който има 29-годишен син.



Двамата са двойка от години, а от известно време живеят заедно като разликата във възрастта изобщо не им е пречка. Мариан е на 56 лазарника, а Цвети е на 30 и й е време да се замисли за наследници. Преди дни самата тя намекна за това в мрежата, като публикува снимка от морската си почивка, на която гушка куче. Въпреки перфектните си форми, Цветелина се е щракнала само до раменете, което хвърли мнозина в размисъл дали пък не крие вече коремче.



"Българските жени се снимат с децата си, а не с кучетата“, коментира потребител под поста й, а Цвети му отвърна с усмивка: "И това ще се случи“... Остава загадка дали с Вълев работят по въпроса, или "работата вече е свършена“ и се чака плода от нея. Самият актьор има голям син от първия си брак, но двамата с жена му са разделени от много години и дори повечето от феновете му са свикнали да го смятат за закоравял ерген.