|Цвети Стоянова бременна от Куката
Красивата спортистка, която от години привлича вниманието както с постиженията си, така и с личния си живот, напоследък избягва светлините на прожекторите. Двамата с Мариан Вълев никога официално не са потвърждавали връзка, но са засичани заедно неведнъж на светски събития и в компанията на близки приятели. Според източници, близки до двойката, отношенията им са повече от сериозни. Те преживяха няколко кризи във връзката си и ту се събираха, ту се разделяха, но вече са готови да станат родители.
Засега нито Цвети, нито Куката са коментирали слуховете за бебето, но ако те се окажат истина, това ще е първо дете за бившата грация и второ за Вълев, който има 29-годишен син.
Двамата са двойка от години, а от известно време живеят заедно като разликата във възрастта изобщо не им е пречка. Мариан е на 56 лазарника, а Цвети е на 30 и й е време да се замисли за наследници. Преди дни самата тя намекна за това в мрежата, като публикува снимка от морската си почивка, на която гушка куче. Въпреки перфектните си форми, Цветелина се е щракнала само до раменете, което хвърли мнозина в размисъл дали пък не крие вече коремче.
"Българските жени се снимат с децата си, а не с кучетата“, коментира потребител под поста й, а Цвети му отвърна с усмивка: "И това ще се случи“... Остава загадка дали с Вълев работят по въпроса, или "работата вече е свършена“ и се чака плода от нея. Самият актьор има голям син от първия си брак, но двамата с жена му са разделени от много години и дори повечето от феновете му са свикнали да го смятат за закоравял ерген.
