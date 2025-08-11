ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
Седмичен хороскоп за Овен
Тази седмица ръководството ще бъде благосклонно настроено към вас. Добре е да използвате този момент, за да привлечете вниманието към себе си. Може би ще ви предложат нова, много перспективна позиция с по-висока заплата. Проявете внимание към близките си, ако е възможно, погрижете се за здравето си. Бъдете по-сдържани в неделя, този ден трябва да бъде посветен на решаването на малки ежедневни проблеми.
Седмичен хороскоп за Телец
Време е да повишите професионалното си ниво, да направите нещо за себе си и бъдещето си. Деловите срещи с партньори през първата половина на седмицата ще бъдат много успешни. Шумът и суетата на големите компании ще ви тежат. Потърсете възможност да прекарате колкото се може повече време в спокойна обстановка, без непознати хора, съветва Вашият седмичен хороскоп.
Седмичен хороскоп за Близнаци
Във вторник може да ви зарадва интересна информация, която ще ви отвори нови възможности. Хората около вас ще ви подкрепят в творческите ви начинания. Ще видите светлината в края на тунела и ще получите солидна печалба. Заветните ви желания ще започнат да се сбъдват. Ще усетите, че обичате и сте обичани. Не забравяйте да редувате работа с почивка.
Седмичен хороскоп за Рак
В живота ви предстои светла и прекрасна серия, най-накрая ще можете успешно да разрешите стари проблеми и да направите нещо ново за себе си и бъдещето си. Между другото, време е да се отървете от стари навици, които са ви причинявали определени проблеми. Около вас ще се появят нови интересни хора и проекти, обещава Вашият седмичен хороскоп.
Седмичен хороскоп за Лъв
Тази седмица, придържайки се към стратегията за сътрудничество с всички, които могат да ви бъдат полезни, ще постигнете успех. Не бива да се борите сами. Ще срещнете правилните хора и ще научите много интересни и полезни неща за себе си. Активно справяйки с проблемите на другите, не забравяйте за решаването на собствените си проблеми. Време е да започнете да коригирате някои от чертите на характера си, тези, които ви пречат в живота.
Седмичен хороскоп за Дева
През тази седмица се подгответе за неочаквани срещи със стари приятели или близки. Избягвайте взаимни оплаквания и претенции в общуването в семейството. Сега почти ще успеете да завършите работата по подреждането на дома или лятната си къща. Опитайте се да се отървете от вещи, които не сте използвали от много години, съветва Вашият седмичен хороскоп.
Седмичен хороскоп за Везни
Първата половина на тази седмица ще бъде почти като приказка. Опитайте се да поддържате позитивно отношение. Възможно е да ви измъчва желанието за енергична дейност, което ще доведе до това, че в сряда ще се върнете към интензивна работа. Най-благоприятните дни от тази седмица са вторник и събота.
Седмичен хороскоп за Скорпион
Най-лошите времена са зад гърба ви, с радост ще се върнете към работа, семейство и ежедневни грижи. Седмицата обещава много положителни показатели в много области. Компромисните решения ще бъдат добри на работното място и напълно неприемливи у дома. Очаквайте солидни печалби и изгодни бизнес предложения.
Седмичен хороскоп за Стрелец
Тази седмица е препоръчително да не бързате, да се придържате към определени правила и да се опитате да успокоите вътрешни противоречиви импулси. В началото на седмицата са възможни проблеми с шефа, може да се появи конкурент на работното място. Но вие много бързо ще докажете своята незаменимост. Уикендът може да ви накара да се тревожите, но тези тревоги най-вероятно ще бъдат приятни, обещава Вашият седмичен хороскоп.
Седмичен хороскоп за Козирог
Чувствайте се свободни да промотирате идеите си, но не забравяйте да намерите съмишленици. Тази седмица е добър период за работа с документи, а вашата осъзнатост, активност и инициативност могат да ви направят влиятелна и силна личност. Може да ви бъде предложена ръководна позиция.
Седмичен хороскоп за Водолей
Тази седмица ще трябва да прибегнете до помощта на приятели и колеги, няма да постигнете успех сами. Връзките с партньорите може да се усложнят във вторник и всяка дреболия може да стане причина, опитайте се да не се карате. До края на седмицата всички проблеми, които са ви тежали в миналото, ще изчезнат, обещава Вашият седмичен хороскоп.
Седмичен хороскоп за Риби
Ако отидете на почивка в началото на седмицата, може да избегнете проблеми на работното място. Ако ви се налага да работите, поне не участвайте в работни конфликти. Трябва да проявите завидно търпение, в противен случай бизнес партньорите ви могат да се възползват от вашата емоционалност. Случайни срещи в петък или събота ще ви отворят нови перспективи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1096
|предишна страница [ 1/183 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 7...
19:54 / 10.08.2025
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, н...
14:09 / 10.08.2025
Микробиолог: Не е доказано, че протеинът от насекоми е безопасен ...
15:03 / 10.08.2025
Ваня Григорова пусна своя нестандартна снимка
09:52 / 10.08.2025
Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, ...
09:11 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
10 август няма да бъде обикновена неделя
23:00 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS