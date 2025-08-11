ИЗПРАТИ НОВИНА
За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
©
Новата седмица ще донесе много възможности за три от зодиите. Някои от тях ще могат да се разделят с вредни навици, други ще постигнат успех, но само ако работят в екип. Трети трябва да внимават да не станат жертван на емоциите си. Какво очаква останалите знаци от Зодиака, вижте в новия седмичен хороскоп за периода от 11 до 17 август 2025 г.  

Седмичен хороскоп за Овен 

Тази седмица ръководството ще бъде благосклонно настроено към вас. Добре е да използвате този момент, за да привлечете вниманието към себе си. Може би ще ви предложат нова, много перспективна позиция с по-висока заплата. Проявете внимание към близките си, ако е възможно, погрижете се за здравето си. Бъдете по-сдържани в неделя, този ден трябва да бъде посветен на решаването на малки ежедневни проблеми. 

Седмичен хороскоп за Телец 

Време е да повишите професионалното си ниво, да направите нещо за себе си и бъдещето си. Деловите срещи с партньори през първата половина на седмицата ще бъдат много успешни. Шумът и суетата на големите компании ще ви тежат. Потърсете възможност да прекарате колкото се може повече време в спокойна обстановка, без непознати хора, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Във вторник може да ви зарадва интересна информация, която ще ви отвори нови възможности. Хората около вас ще ви подкрепят в творческите ви начинания. Ще видите светлината в края на тунела и ще получите солидна печалба. Заветните ви желания ще започнат да се сбъдват. Ще усетите, че обичате и сте обичани. Не забравяйте да редувате работа с почивка. 

Седмичен хороскоп за Рак

В живота ви предстои светла и прекрасна серия, най-накрая ще можете успешно да разрешите стари проблеми и да направите нещо ново за себе си и бъдещето си. Между другото, време е да се отървете от стари навици, които са ви причинявали определени проблеми. Около вас ще се появят нови интересни хора и проекти, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Лъв

Тази седмица, придържайки се към стратегията за сътрудничество с всички, които могат да ви бъдат полезни, ще постигнете успех. Не бива да се борите сами. Ще срещнете правилните хора и ще научите много интересни и полезни неща за себе си. Активно справяйки с проблемите на другите, не забравяйте за решаването на собствените си проблеми. Време е да започнете да коригирате някои от чертите на характера си, тези, които ви пречат в живота.

Седмичен хороскоп за Дева

През тази седмица се подгответе за неочаквани срещи със стари приятели или близки. Избягвайте взаимни оплаквания и претенции в общуването в семейството. Сега почти ще успеете да завършите работата по подреждането на дома или лятната си къща. Опитайте се да се отървете от вещи, които не сте използвали от много години, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Везни

Първата половина на тази седмица ще бъде почти като приказка. Опитайте се да поддържате позитивно отношение. Възможно е да ви измъчва желанието за енергична дейност, което ще доведе до това, че в сряда ще се върнете към интензивна работа. Най-благоприятните дни от тази седмица са вторник и събота.

Седмичен хороскоп за Скорпион

Най-лошите времена са зад гърба ви, с радост ще се върнете към работа, семейство и ежедневни грижи. Седмицата обещава много положителни показатели в много области. Компромисните решения ще бъдат добри на работното място и напълно неприемливи у дома. Очаквайте солидни печалби и изгодни бизнес предложения. 

Седмичен хороскоп за Стрелец

Тази седмица е препоръчително да не бързате, да се придържате към определени правила и да се опитате да успокоите вътрешни противоречиви импулси. В началото на седмицата са възможни проблеми с шефа, може да се появи конкурент на работното място. Но вие много бързо ще докажете своята незаменимост. Уикендът може да ви накара да се тревожите, но тези тревоги най-вероятно ще бъдат приятни, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Козирог

Чувствайте се свободни да промотирате идеите си, но не забравяйте да намерите съмишленици. Тази седмица е добър период за работа с документи, а вашата осъзнатост, активност и инициативност могат да ви направят влиятелна и силна личност. Може да ви бъде предложена ръководна позиция. 

Седмичен хороскоп за Водолей

Тази седмица ще трябва да прибегнете до помощта на приятели и колеги, няма да постигнете успех сами. Връзките с партньорите може да се усложнят във вторник и всяка дреболия може да стане причина, опитайте се да не се карате. До края на седмицата всички проблеми, които са ви тежали в миналото, ще изчезнат, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Риби

Ако отидете на почивка в началото на седмицата, може да избегнете проблеми на работното място. Ако ви се налага да работите, поне не участвайте в работни конфликти. Трябва да проявите завидно търпение, в противен случай бизнес партньорите ви могат да се възползват от вашата емоционалност. Случайни срещи в петък или събота ще ви отворят нови перспективи.


