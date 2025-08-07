ИЗПРАТИ НОВИНА
Половината зодии ги очаква голямо щастие до края на август
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:25
©
През август 2025 г. шест зодиакални знаци навлизат в мощна нова ера. Този възвисяващ транзит отваря вратата към нещо по-голямо, по-светло и по-смислено. Отдавна искате сериозна промяна и винаги е хубаво да започнете месеца с нещо, към което да се стремите.

Телец

Обикновено, когато се ангажирате с нещо, вие се придържате към него, Телец. Вие обаче сте достатъчно проницателни, за да разберете кога първоначалният план се нуждае от промяна. Август ви дава да разберете, че мястото, където отивате, е безопасно, така че няма нужда да се притеснявате.

По време на тригон между Луната и Юпитер, възможностите се очертават много очевидно. Ако чувствате, че ви подсказват да се отклоните от пътя, тогава направете това, което смятате за правилно.

Промяната не е нещо, което трябва да бъде радикално, Телец. Енергията на Юпитер ви показва, че дори най-малкото отклонение може да ви насочи към изцяло ново и възнаграждаващо приключение.

Лъв

Меркурий е насочен директно във вашия знак, което е отлично време да финализирате плановете си за пътуване. Прекъсванията в комуникацията не са толкова вероятни и ще имате по-добро преживяване с връзките, които имате.

Слънцето навлиза в Дева на 22 август, а Новолунието следва на 23 август, което ви позволява да се съсредоточите върху финансите си. Ще бъде полезно да спестите пари и да изградите солидна основа за бъдещето. Месецът завършва с оптимизъм. Венера навлиза във вашия зодиакален знак на 25 август, въвеждайки ера на трансформация, любов и просперитет.

 

Дева

Пълнолунието във Водолей на 9 август ви подготвя за бъдещото завръщане на Сатурн в Риби през септември. Когато Слънцето влезе във вашия знак на 22 август, пригответе се да се чувствате готови да поемете нови предизвикателства и да прегърнете красивата енергия на Новолунието във вашия знак на 23 август. Тези планетарни транзити помагат за повишаване на вашата популярност и увереност.

Навлизате в нова епоха, изпълнена с много разбиране, докато се подготвяте за последния кръг на този предстоящ транзит на Сатурн в Риби. Научете се как да подкрепяте хората около вас, да общувате ефективно и да бъдете готови да се извинявате, когато е необходимо. Август е тук, за да ви даде възможност за растеж и личностно развитие.

Скорпион

Поеми дълбоко въздух, Скорпион, и след това издишай. Дните на интензивност най-накрая приключват и през август ще можеш да изпиташ релаксиращата и лека атмосфера, която идва с транзита на Луна в тригон с Юпитер.

Това, което някога се е усещало като огромен натиск, сега се усеща целенасочено. Чувствате силата да знаете какво да правите, когато подходящият момент го изисква. Чувствате се сякаш всичко, което можете да донесете, е доброта, а това е прекрасно нещо.

Сега навлизаш в нов етап от живота си, в който се доверяваш на това, в което вярваш, и го следваш. Това е нов месец и ново аз. Наслаждавай се на пътуването, Скорпион.

Стрелец

Стрелец, винаги си имал фантастични сънища, но напоследък сякаш са били заседнали. На 1 август, тригонът на Луната с Юпитер премахва част от тази пречка и ти позволява да се чувстваш свободен и своенравен отново.

Нещо, което сте чакали, най-накрая си идва на мястото. Не сте знаели какво да очаквате, което прави всичко това много по-изненадващо и приятно. Това би могло да е началото на това, на което сте се надявали.

Сега във въздуха се носи радост и тя не е мимолетна. Спомняш си кой си и колко е страхотно просто да бъдеш ТИ, Стрелец. Каквото и да предприемаш, е създадено само за теб. Оттук нататък всичко е любов.

Козирог

Марс навлиза в другия си кардинален знак Везни, което означава, че през следващите няколко седмици ще се съсредоточите върху постиженията и триумфа. Ще работите по-усилено от обикновено, защото умът ви ще бъде фокусиран върху победата. Полза от планетарния транзит са хората, които ще ви окуражават, докато се изкачвате към върха.

Слънцето навлиза в Дева на 22 август, а на 23 август следва Новолунието в Дева. И двата астрологични транзита, базирани на Дева, ще бъдат благоприятни, като ви дадат дисциплина и смелост да намерите своя глас. Новолунието ви помага да се съсредоточите върху развитието на вашите таланти и умения до Новолунието в Риби на 27 февруари 2026 г.


