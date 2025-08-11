Евродепутат опита геврек на плажа в Приморско

© Фейсбук Евродепутатът Андрей Новаков сподели с последователите си в социалната мрежа Фейсбук момент от лятната си почивка, като публикува снимка от северния плаж в Приморско. На нея той е заснет в компанията на човек, продаващ гевреци, както и на кмета на Приморско — Иван Гайков.







"Често избирам нашето море дори когато не се снимам спонтанно и непринудено как си купувам геврек на плажа", гласи текстът към кадъра, публикуван от Новаков.



Под публикацията се включи и самият кмет Иван Гайков, който написа: "Благодаря от сърце за отделеното време и вниманието, както и за възможността да разкажа за нашата красива община и нейните перспективи за развитие, които с отдаденост следваме".



Коментар към снимката направи и Любен Дилев - син, който с чувство за хумор добави:



"Всеки ще го предпочете, когато местната власт ти пази сянка".