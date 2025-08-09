ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
10 август няма да бъде обикновена неделя
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00Коментари (0)384
©
Неделята обикновено е ден на покой, в който си позволяваме да дишаме дълбоко и да се отдадем на любимите си занимания или пълна почивка. Но 10 август няма да бъде обикновена неделя. Астрологичните влияния ще донесат разнопосочни емоции за всяка зодия – от аплодисменти и признание до усещане за забрава и студенина. Ето какво ви очаква според зодиакалния ви знак в утрешния ден:

Овен

Овните ще имат възможност да се отпуснат напълно и да презаредят батериите. Неделята ще е спокойна, без излишни дразнители или конфликти. Ще се почувствате в синхрон със себе си и с околните. Идеалното време за кратко бягство извън града или за среща с близки приятели. Просто не правете големи планове – оставете нещата да се случват естествено. Това ще ви донесе повече удовлетворение, отколкото очаквате. 

 

Телец

Телците ще се почувстват изолирани от близките си. Въпреки че не сте направили нищо лошо, ще усетите липсата на внимание и подкрепа. Може би е време да поговорите откровено с хората около себе си. Не потискайте емоциите – това само ще влоши ситуацията. Малко самота понякога е полезна, но днес може да ви натежи. Потърсете утеха в любимото си хоби.

Близнаци

Денят за Близнаците ще бъде пълноценен. Ще се откъснете от суетата на ежедневието и ще си позволите малко заслужен айляк. Няма да имате нужда да се доказвате пред никого. Насладете се на простите неща – добра книга, хубав филм или приятна разходка. Това ще ви подготви идеално за предстоящата седмица. Почивката ще ви зареди с вдъхновение.

Рак

Раците ще плуват в море от обич и признание. Хората около вас ще бъдат особено мили, благодарни и вдъхновени от присъствието ви. Ще се чувствате важна част от нечий свят. Това ще ви стопли сърцето и ще ви напомни колко значими сте в живота на другите. Очаквайте мил жест или комплимент, който ще ви накара да се усмихнете. Вие сте звездата на деня в обкръжението си.

Лъв

Лъвовете ще изпитат болезнената страна на пренебрежението. Колкото и да търсят внимание, то няма да дойде от очакваното място. Това ще нарани егото ви, но е важно да не го приемате лично. Днес е ден за търпение и вътрешен баланс. Възможно е близките ви да са твърде заети със себе си. Изчакайте понеделник, за да си върнете сцената обратно.

Дева

Девите ще се почувстват на ръба между подкрепата и игнорирането. От една страна ще имате нужда от признание, от друга – ще се усъмните в искреността на околните. Денят ще постави под въпрос някои ваши отношения. Доверете се на интуицията си – тя няма да ви подведе. Мълчанието понякога казва повече от думите, така че не бързайте със заключенията.

Везни

Везните ще преживеят един истински триумфален ден. Ще получите комплименти, признание и благодарност за усилията, които сте вложили в последно време. Вашата доброта няма да остане незабелязана. Ще се почувствате обичани и уважавани. Денят ще ви вдъхнови да продължите да правите добро. Бъдете готови за неочаквани аплодисменти – заслужили сте ги!

Скорпион

Скорпионите ще имат нужда от покой, и най-накрая ще го получат. Ще се отдръпнете от социалните мрежи и шума на ежедневието. Ще си дадете почивката, от която толкова имате нужда. Това ще ви помогне да съберете сили за важните битки през новата седмица. Не се чувствайте виновни, че днес мислите само за себе си. Понякога това е най-доброто, което можете да направите.

Стрелец

Стрелците ще останат встрани от събитията днес. Това обаче няма да ви притесни – напротив, ще се насладите на деня със своя ритъм. Отпуската (или усещането за нея) ще е във въздуха. Позволете си разходка, спорт или просто дрямка под дебела сянка. Не търсете компания на всяка цена. Насладете се на времето със себе си.

Козирог

Козирозите ще усетят, че всичко се подрежда по най-добрия начин. Ще се чувствате обичани, нужни и вдъхновени. Възможно е да получите нова идея за бъдещ план. Среща с близък човек ще ви накара да се усмихнете широко. Споделете чувствата си – днес думите ви ще бъдат приети с отворено сърце. Неделята ще е блажен финал на иначе интензивната седмица.

Водолей

Водолеите ще се почувстват като избраници на съдбата. Позитивната енергия ще ви обгръща през целия ден. Хората ще търсят мнението ви, ще се допитват до вас, а някой дори ще ви направи признание. Това ще ви накара да се усмихнете и отвътре, и отвън. Не се съпротивлявайте на доброто – приемете го с благодарност. Денят е ваш – живейте го пълноценно!

Риби

Рибите ще имат нужда от тишина и лично пространство. Ще се почувствате леко откъснати от останалите – сякаш не ви разбират напълно. Това не бива да ви обезкуражава. Използвайте деня, за да се свържете отново със себе си. Медитация, книга или просто време за размисъл ще ви донесат вътрешна хармония. Понякога самотата е подарък, не наказание.


Още по темата: общо новини по темата: 1095
09.08.2025 Астролог: Този път Ретроградният Меркурий е особено силно усещан
09.08.2025 Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09.08.2025 Една от зодиите ще е истински вдъхновител днес
08.08.2025 Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07.08.2025 Половината зодии ги очаква голямо щастие до края на август
06.08.2025 Страхотен ден днес
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Mahmut Orhan с грандиозно парти в България, стотици се събраха!
21:34 / 09.08.2025
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:11 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
15:02 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне
14:05 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Концесия на летище "София"
Електронно таксуване в градския транспорт
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: