Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал

© Пълнолунието през август традиционно се нарича "Есетрова луна“. Името идва от традициите на коренното население на Северна Америка, тъй като това е времето от годината, когато есетрата е била най-лесна за улов в Големите езера.



Пълнолунието през август често съвпада със суперлуние - моментът, в който Луната е най-близо до Земята и изглежда особено голяма и ярка. Когато пълнолунието е във Водолей, Слънцето винаги е в противоположна посока - в Лъв, така че оста Лъв-Водолей е активна през този период, което характеризира индивидуалността и колективността, креативността и авантюризма.



В негативен смисъл, пълнолунието на 9 август провокира конфликти между личните желания и обществените очаквания. Слънцето в Лъв в управляващ статус е много силно, което добавя драматизъм към пълнолунието във Водолей, засилвайки желанието да се получи всичко или нищо. Без половинчати мерки, без златна среда. Но при пълнолуние, напротив, е необходимо да се установи баланс, да се разреши този конфликт чрез опозицията на Слънцето и Луната.



Пълнолунието във Водолей на фона на Уран в Близнаци е проблясък на умствено пробуждане, неочаквани идеи, промени в мисленето и комуникацията. Винаги става въпрос за свобода, колективно съзнание, бъдеще. Това е първото пълнолуние, което Уран във въздушната стихия "чува“.



Въпреки факта, че след момента на пълнолунието във Водолей на 9 август започва периодът на намаляващата луна, нейните енергии не са за завършване, а за експлозия от идеи, промяна в мисленето, повишаване на осъзнатостта, прочистване от менталния шум. През този период хората започват да гледат по различен начин на познатите неща, забелязват нови значения, освобождават се от стари вярвания.



Много хора спират да вярват в сценариите на другите и започват да чуват вътрешния си глас. Те разбират, че са готови за промяна - има усещане, че е време за следващата стъпка, дори и тя да не е все още ясна. Това, което преди е изглеждало важно, сега губи силата си и на преден план излизат нови насоки. Например, ако някой преди е смятал, че за да бъде обичан, трябва да се грижи за комфорта а на другите, сега има усещане, че можеш да бъдеш себе си и това е достатъчно.



Основното влияние на пълнолунието във Водолей, когато неговият управител Уран преминава през знака Близнаци, е да засили нуждата от свобода, независимост и себеизразяване. То може да предизвика изблици на нестандартно поведение, особено у тези, които се чувстват ограничени във възможностите си.



Пълнолунието във Водолей насърчава прозрения, неочаквани обрати в привидно предвидими процеси. То ви тласка да скъсате с остарелите модели на мислене и комуникация.



Пълнолунието във Водолей и целият период на намаляваща луна, до Новолунието в Дева на 23 август, са благоприятни за освобождаване от ментални модели и ограничаващи убеждения. Това пълнолуние помага да се освободите от това, което блокира свободата ви на изразяване.







Записвайте мислите си на хартия или в бележки на телефона си, дори и да ви се струват странни - те могат да се превърнат в началото на нов път. Идеите идват внезапно, нетрадиционно, като проблясъци.



Тъй като пълнолунието във Водолей на 9 август ще настъпи по време на периода на ретрограден Меркурий, е полезно да се върнем към стари проекти и да ги преразгледаме от нов ъгъл. Пълнолунието във Водолей на 9 август е като портал към бъдещето, но можете да преминете през него само с леко сърце и отворен ум. Не бързайте с действията - първо почувствайте и осъзнайте кое е наистина ваше.