ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
През 2024 година България стана втората страна в света след Япония, продала на търг пъпеш “Юбари" за рекордно високата цена от 10 хил.лв. По повод годишнината Кумчев написа следното:
Покрай годишнината на търга се сетих, че след няколко месеца нашата парична единица вече няма да съществува.
А след пет или петдесет години на хората ще им е трудно да преценят каква стойност са имали тези 10 000 лева през 2024 г.
Затова уточнявам, че на 10 август м.г. те са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато.
По днешния курс на златото пъпешът, който написа история, би струвал 13 300 лв.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, н...
14:09 / 10.08.2025
Микробиолог: Не е доказано, че протеинът от насекоми е безопасен ...
15:03 / 10.08.2025
Ваня Григорова пусна своя нестандартна снимка
09:52 / 10.08.2025
Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, ...
09:11 / 10.08.2025
Mahmut Orhan с грандиозно парти в България, стотици се събраха!
21:34 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS