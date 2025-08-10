ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:54
© Фейсбук
Красимир Кумчев се занимава със земеделие от повече от 35 години. В момента е аграрен консултант на стартиращи предприятия, фермер и производител на плодове и зеленчуци. Овощните му градини заемат 500 дка,  а площите със зеленчуци са около 200 дка.

През 2024 година България стана втората страна в света след Япония, продала на търг пъпеш “Юбари" за рекордно високата цена от 10 хил.лв. По повод годишнината Кумчев написа следното:

Покрай годишнината на търга се сетих, че след няколко месеца нашата парична единица вече няма да съществува.

А след пет или петдесет години на хората ще им е трудно да преценят каква стойност са имали тези 10 000 лева през 2024 г.

Затова уточнявам, че на 10 август м.г. те са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато.

По днешния курс на златото пъпешът, който написа история, би струвал 13 300 лв.







