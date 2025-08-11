ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
Автор: Вилислава Ветренска 10:11Коментари (0)400
©
Днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, съобщава Kathimerini.

С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.

Ето какво предвижда наредбата:

- Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, които участват в банковата система ДИАС.

- Отмяна на всички такси от трети доставчици, когато имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.

- Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.

- Праг от 1,50 евро за тегленията от банкомати на трети доставчици в цялата страна.

- Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, mobile, internet banking) от трети доставчици в съответствие с таксите, събирани от банките.

- По законодателен път се гарантира, че никоя банка не може да таксува клиентите си за тегления на парични суми в брой.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:31 / 11.08.2025
За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
07:00 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 7...
19:54 / 10.08.2025
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, н...
14:09 / 10.08.2025
Микробиолог: Не е доказано, че протеинът от насекоми е безопасен ...
15:03 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Димо Алексиев хванат пиян зад волана
Първа лига сезон 2025/26
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: