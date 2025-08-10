Празник е, хиляди имат имен ден

© На 10 август почитаме Свети мъченик и архидякон Лаврентий, известен с непоколебимата си вяра и саможертва, закрилник на готвачите.



На този ден се предвещава каква ще бъде годината, а поведението на животните може да подсказва дали сезонът ще бъде спокоен и благодатен.



Ако на 10 август денят е слънчев и сух, жътвата ще бъде богата, а годината – плодородна, а ако е дъждовно, очакват се бури и трудности за реколтата.



Имен ден празнуват носещите имената Ивайло и Ивайла.