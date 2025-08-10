ИЗПРАТИ НОВИНА
Празник е, хиляди имат имен ден
Автор: ИА Фокус 08:39
©
На 10 август почитаме Свети мъченик и архидякон Лаврентий, известен с непоколебимата си вяра и саможертва, закрилник на готвачите.

На този ден се предвещава каква ще бъде годината, а поведението на животните може да подсказва дали сезонът ще бъде спокоен и благодатен.

Ако на 10 август денят е слънчев и сух, жътвата ще бъде богата, а годината – плодородна, а ако е дъждовно, очакват се бури и трудности за реколтата. 

Имен ден празнуват носещите имената Ивайло и Ивайла.







Статистика: