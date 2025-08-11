ИЗПРАТИ НОВИНА
Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
11:55
Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия", съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. В 09:04ч е настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ "Тракия“ км 196, посока Бургас.

По първоначална информация, инцидентът е между два леки автомобила. Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип. Движението в района на местопроизшествието е спряно.

Движението, посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път II-66, път I-5, АМ "Тракия“.



