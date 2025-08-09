ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ад на магистрала "Тракия"
Задръстването е над 4 км.
Шофьори алармират за задимяване в посочения участък. Както вече информирахме, в района на 86 км гори пожар, а трафикът се осъществява в една лента в посока Пловдив.
От пресцентъра МВР съобщиха, че на 80 км на магистралата е възникнал пътен инцидент. Два автомобила са катастрофирали, в резултат на което единият се е преобърнал по таван в канавката. При инцидента няма пострадали хора, а автомобилите не препречват движението на останалите автомобили.
От МВР допълниха, че не разполагат с подробности за възникнал пожар.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 562
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 20 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Министър Запрянов с информация за шестте F-16, които трябва да пр...
12:59 / 09.08.2025
МВнР с важна информация за българите в САЩ
12:59 / 09.08.2025
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падн...
11:15 / 09.08.2025
2203 пощенски станции стават места за обмен на евро
11:26 / 09.08.2025
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана
10:56 / 09.08.2025
Какви рискове крие бурното море?
10:24 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS