ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Верижна катастрофа парализира магистрала "Тракия" към морето
Инцидентът е между 5 моторни превози средства и е станал в района на км 26 в посока Бургас.
Сигнал за катастрофата е подаден в 12:53 часа. ПТП-то е само с материални щети.
Образувало се е задръстване като в момента движението бавно се нормализира.
Читател на "Фокус" съобщи, че още от км 21 започва затруднението в трафика като се движат изключително бавно и често спират.
Шофирайте внимателно!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 560
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инцидент на прелез спря влаковете между Маноле и Белозем
14:34 / 08.08.2025
Коли полетяха в нива на АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:36 / 08.08.2025
Температурите скачат в първия ден от уикенда
15:16 / 08.08.2025
Собственик на магазин: Клиентите ми се объркват и казват: "А, кол...
14:02 / 08.08.2025
Каналджии и пияни шофьори ще плащат стойността на чуждата кола, с...
14:36 / 08.08.2025
Българин, осъден на 12 години затвор за групово изнасилване в Исп...
13:31 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS