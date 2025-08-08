Тежка катастрофа е станала на път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог. От постовете в социалните мрежи става ясно, че движението е спряно, образувало се е километрично задръстване.



Жена, споделила клип от мястото на инцидента, посочва в публикацията си, че има загинали.



Очаквайте подробности!