Страшна катастрофа в Разложко
Автор: Георги Кирилов 16:42Коментари (0)706
Тежка катастрофа е станала на път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог. От постовете в социалните мрежи става ясно, че движението е спряно, образувало се е километрично задръстване.

Жена, споделила клип от мястото на инцидента, посочва в публикацията си, че има загинали.

Очаквайте подробности!


