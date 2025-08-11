ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Голяма наша банка удължава безтаксов период
Автор: Вилислава Ветренска 12:58Коментари (0)455
©
С над 80% повече средства в брой са внесли физическите лица на каса в банката през месец юни 2025 г. спрямо предходните месеци на годината, по данни на УниКредит Булбанк. Аналогичен ръст се наблюдава и при сравнение с юни 2024 г. Същевременно средната сума на вноските от индивидуални клиенти е нараснала с близо 40%, съобщиха от банката.

В отговор на нарастващия интерес към услугата, УниКредит Булбанк удължава освобождаването от такси при вноските в брой от физически лица във филиалите до 30 септември 2025 г. Кампанията "Готови за еврото“ стартира през юни и в нейните рамки всички индивидуални клиенти на банката могат да внасят средства по собствена сметка на каса без такса, независимо от размера и броя на вноските за периода. За същия период се премахва и таксата при депозит на банкомат в рамките на дневния лимит до 4 000 лева. Освен това, всеки желаещ може да открие банкова сметка с включени основни услуги напълно безплатно, като за първите четири месеца не се начислява месечна такса за обслужване.

"През последните два месеца забелязваме ясно засилване на внасянето на пари в брой в банката ни – знак, че хората активно се подготвят за преминаването към еврото. Не са само наши настоящи клиенти – към нас се обръщат и много нови, които търсят сигурност и надежден партньор в този важен преход и решават да внесат левовите си спестявания, така че те автоматично да бъдат превалутирани в евро на 1 януари 2026 г. Като банка с над 60-годишна история и стабилно присъствие на пазара, ние в УниКредит Булбанк сме тук за всеки - работим целенасочено, за да осигурим този преход да бъде плавен, сигурен и максимално удобен“ споделя Борислав Генов, Главен директор "Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Подходяща алтернатива за свободните средства, съобразно индивидуалния профил и предпочитанията на клиента, е широката гама от инвестиционни решения, предлагани от УниКредит Булбанк като взаимни фондове, инвестиционни планове и застраховки.

В ход е информационната кампания на УниКредит Булбанк под надслов "Банка по европейски стандарт“, с която цели да информира и подкрепя клиентите и обществеността в процеса на преминаване към новата валута. В секцията "Важно за еврото“ на сайта на банката са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с приемането на еврото, а клиентите могат да получат допълнителна информация във всеки филиал на УниКредит Булбанк, както и чрез Центъра за контакт с клиенти.


Още по темата: общо новини по темата: 1188
11.08.2025 Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
10.08.2025 Експерти алармират: Производителите увеличават изкуствено цените заради засилените проверки
10.08.2025 Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно
10.08.2025 Николай Костов: Аптеките се справят с двойното етикетиране, но недостигът на лекарства остава сериозен
10.08.2025 Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
09.08.2025 Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
предишна страница [ 1/198 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна ...
12:57 / 11.08.2025
Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
11:55 / 11.08.2025
Гастроентеролог: Внимавайте с яйцата, леда в заведенията и цареви...
11:39 / 11.08.2025
Радев наложи вето за продажбата на 4400 държавни имота
11:40 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в гол...
10:42 / 11.08.2025
Кеворкян: Виктория и Юксел са по-подходящи от Цветанка Ризова
09:37 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: