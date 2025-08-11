Пловдивчанин блъсна пожарен автомобил в Бургас

© Burgas24.bg Илюстрация Вчера около 11:46 ч. на кръстовището на бургаските улици "Захари Стоянов“ и "Георги Попаянов“ в комплекс "Меден рудник“ лек автомобил "Пежо 308“, с пловдивска регистрация, управляван от 39-годишен пловдивчанин, е отнел предимството и е блъснал преминаващия със специален режим на движение с включена светлинна и звукова сигнализация лек автомобил "Хавал Дарго“.



Той е собственост на РДПБЗН – Бургас и е бил управляван от 50-годишен бургазлия, който не изпълнил задължението си да намали скоростта си при преминаване на червен светофарен сигнал.



От инцидента настъпили единствено материални щети.