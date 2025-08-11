ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пловдивчанин блъсна пожарен автомобил в Бургас
Той е собственост на РДПБЗН – Бургас и е бил управляван от 50-годишен бургазлия, който не изпълнил задължението си да намали скоростта си при преминаване на червен светофарен сигнал.
От инцидента настъпили единствено материални щети.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси
17:24 / 11.08.2025
Световен шампион продава медала си, за да помогне за лечението на...
15:15 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна ...
12:57 / 11.08.2025
Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
11:55 / 11.08.2025
Гастроентеролог: Внимавайте с яйцата, леда в заведенията и цареви...
11:39 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собствен...
11:40 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS