ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно
Автор: ИА Фокус 15:48Коментари (0)164
© Булфото
Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Това заяви в социалните мрежи министърът на финансите Теменужка Петкова

"Според Радев правителството изпразнило хазната заради бързането с еврото и сега ще разпродава държавата. Не знам дали има български граждани, които да не са разбрали от кога и как започна рушенето на държавнастта и проблемите с публичните финанси. Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмурк и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, a след това нарече шарлатани", припомни Петкова и допълни, че президентът Радев и "неговите избранници за близо четири години успяха да дестабилизират публичните финанси на страната". Заради тези действия, тя каза, че ще трябват сериозни усилия и време, за да се излезе от "омагьосания  кръг".

"Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания. На слаб президент - еврото му е виновно..", коментира още министърът на финансите.


Още по темата: общо новини по темата: 1185
10.08.2025 Николай Костов: Аптеките се справят с двойното етикетиране, но недостигът на лекарства остава сериозен
10.08.2025 Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
09.08.2025 Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
09.08.2025 2203 пощенски станции стават места за обмен на евро
09.08.2025 "Бурканбанк" и еврото - какво да правим със скътаните под юргана пари?
08.08.2025 Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
предишна страница [ 1/198 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много сериозно недоволство срещу обявените промени след 7 клас
13:46 / 10.08.2025
Ето какво идва утре
12:25 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
12:11 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: