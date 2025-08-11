ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ралица Паскалева се е омъжила тайно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:45Коментари (0)1119
©
виж галерията
Ралица Паскалева се е омъжила тайно. Това става ясно от снимка, на която актрисата и водеща на риалитито на Нова тв "Игри на волята" показва близък план на венчалната си халка. Фотоси от сватбата не е споделила, но се говори, че е била на морето, в тесен кръг от близки и приятели на звездата и нейния любим – волейболистът Теодор Салпаров.

Красивата водеща на "Игрите" е сгодена за Салпаров от години, но винаги е твърдяла, че не бърза със сватбата. Явно специалният момент е дошъл това лято. Ралица показа в социалните мрежи няколко кадъра от фотосесия, която й е правила сватбената фотографка Ганка Михайлова. Особено силно впечатление прави една от снимките – близък план на дясната ръка на актрисата, на който съвсем ясно се вижда нейната венчална халка. Такава снимки няма как да е случайна.

Очевидно звездата се опитва да съобщи нещо чрез нея, а именно – че вече е официално омъжена жена, която носи венчална халка. Кадърът обаче не направи силно впечатление на феновете й. Повечето се втурнаха да се възхищават от красотата на Ралица и само една от последователките й отбелязва в свой коментар въпросната халка на пръста й. "Предложение или факт?", пише тя, но отговор на въпроса й няма. Все пак е повече от ясно, че щом на пръста има халка и то толкова категорично демонстрирана, явно става въпрос за факт – сключен брак.

Ралица и Теодор имат един от най-дългите годежи в родния шоубизнес, който изобилства от годежни пръстени, но и от звезди, които твърдят, че "не бързат със сватбата", докато накрая се разделят, без да са се подписвали в гражданското. Двойката е сгодена от 2017 г. Салпаров навремето падна на колене пред актрисата по време на ваканция на остров Бали. Година по-късно тя му роди син, а още пет години по-късно – втори син. Волейболистът има и трети син от брака си с Бойка Делиева, приключил преди връзката с Паскалева.

Явно след две вече отгледани деца влюбените най-накрая са се решили и на официален брак. Той най-вероятно е бил сключен в почивките от снимки на риалитито "Игри на волята", които са на Северното Черноморие. Ралица е водеща на шоуто от 2020 г., заради което прекарва вече пето лято на родното море, вместо да пътува по света, както преди. Сватбата й също е била на морето, без много гости и тежки трапези, а само с най-близките на младоженците хора. Възможно е да бъде последвана и от по-пищно празненство, когато двойката ще има повече време, за да го организира.

Новият колега на Паскалева в "Игрите" – Павел Николов, също планираше сватба тази година, но, както "Уикенд" писа, засега тя се отлага, тъй като няма време за организирането й. За разлика от водещата, годеницата на Павел – Кристина Нгуен, искала да е класическа булка с бяла рокля, було, много гости и ритуали. Затова нямало как тържеството да се прави в почивката между снимките на риалитито.


Още по темата: общо новини по темата: 816
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/136 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трима младежи се покатериха на движеща се кола и направиха клипче...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:11 / 11.08.2025
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:31 / 11.08.2025
За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
07:00 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 7...
19:54 / 10.08.2025
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Концесия на стадион "Локомотив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: