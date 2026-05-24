Тома Здравков е български рок певец. През 2008 побеждава във втория сезон на телевизионното музикално шоу "Мюзик Айдъл". Роден е на днешния ден през 1987 година в Пазарджик.

Средното си образование е завършва в математическата гимназия в същия град. По-късно учи молекулярна биология в Пловдив, но така и не я завършва. Казва, че като малък е имал все ниски оценки по музика, въпреки че е свирил на китара.

Бил е в група Voice and fingers. През 2016 се жени за Виктория Павлова. Раждат им се 2 деца Алиса (2016) и Константин (2020). През 2023 г. завършва бакалавър в катедра "Икономика и управление на туризма" със специалност "Икономика на туризма" в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов.

Честит 39-ти рожден ден, Тома!