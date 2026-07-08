Полицията състави акт на попфолк певеца Емрах Стораро, след като в социалните мрежи се разпространи видеоклип с неговия луксозен автомобил, преминаващ през пешеходна улица в Стария град на Созопол. Действията на изпълнителя предизвикаха вълна от негативни коментари както сред жителите и гостите на морския курорт, така и в мрежата Facebook.

В района са поставени ограничителни колчета, които певецът е заобиколил с автомобила си. Кадрите са достигнали до кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, който официално е сезирал КАТ по случая. Той поясни, че това е парково пространство и пешеходна зона, през която преминаването на автомобили е забранено, освен ако няма специално обозначение със знак за достъп в определени часове.

Днес Емрах Стораро записа видео, в което гол до кръста проговори за случката в Созопол. Фолкаджията тържествено обеща, че няма за четвърти път да прави нарушения с поршето си.

Ден едно, откакто не съм по новините. От тук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация, която е пред мен. Ще се пазя от грозни компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона и ви обещавам, че четвърти път няма да има, закани се Емрах.

За случката в Созопол казва, че не била толкова фрапантна, че да се въвличат имената на баща му и брат му, но хейтърите винаги измисляли нещо, с което да се заядат.

"Повече такива издънки от мен няма да видите", кълне се фолкаджията.