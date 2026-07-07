Актьорът от трупата на Сатиричния театър "Алеко Константинов" Явор Борисов е станал баща за първи път. Щастливата новина споделиха неговите колеги от театъра, които не скриха вълнението си от появата на бял свят на малката принцеса, която носи прекрасното име Мина. Той е изключително разпознаваем от малкия екран с ролята си в комедийния сериал "Ол инклузив" , информира Plovdiv24.bg.

Имаме изключително вълнуваща новина – в семейството на нашия скъп колега и приятел се роди малката Мина. Няма по-вълнуваща роля от тази да бъдеш родител. И няма по-голямо щастие от това! Добре дошла, Мина! Пожелаваме ти да растеш здрава, обичана и безкрайно щастлива!, написаха в емоционално обръщение от екипа на Сатирата.

Колегите на Явор Борисов пожелаха на младото семейство да се наслаждава на всеки миг от невероятното пътешествие, наречено родителство.