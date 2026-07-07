Поп-фолк и джаз дивата Есил Дюран отпразнува своя 57-и рожден ден и буквално подпали социалните мрежи. Певицата публикува серия от горещи кадри от остров Тасос, демонстрирайки феноменална форма, пред която и 20-годишните могат само да завиждат. Освен с перфектно тяло, рожденичката провокира хилядите си последователи и с изключително откровен, силен коментар за равносметката в живота ѝ дотук, видя Plovdiv24.bg.
Певицата не скри, че въпреки цифрите в личната карта, духът ѝ остава непокътнат и свободен.
Щастието не е в лукса
Есил Дюран разкри, че е посрещнала личния си празник само в компанията на най-близките и обичани хора, извън суетата на скъпите дестинации:
Под кадрите моментално заваля лавина от коментари с комплименти за визията ѝ и поздравления за мъдрите думи.