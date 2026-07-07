Поп-фолк и джаз дивата Есил Дюран отпразнува своя 57-и рожден ден и буквално подпали социалните мрежи. Певицата публикува серия от горещи кадри от остров Тасос, демонстрирайки феноменална форма, пред която и 20-годишните могат само да завиждат. Освен с перфектно тяло, рожденичката провокира хилядите си последователи и с изключително откровен, силен коментар за равносметката в живота ѝ дотук, видя Plovdiv24.bg.

Все повече ненавиждам мързела и завистта, сподели с последователите си Есил.

Певицата не скри, че въпреки цифрите в личната карта, духът ѝ остава непокътнат и свободен.

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Отпразнувах своите 57. И все още безсрамно вярвам, мечтая, обичам и се наслаждавам на всеки нов ден. Уча се на смирение и прошка… (на този етап е доста трудно)… но опитвам. Все повече ненавиждам мързела, завистта и всичко, което отнема светлината в човека, каза откровено звездата.

Щастието не е в лукса

Есил Дюран разкри, че е посрещнала личния си празник само в компанията на най-близките и обичани хора, извън суетата на скъпите дестинации:

© Facebook

Винаги съм знаела, че не мястото и лукса правят щастието, а хората до теб! Където и да съм, ще е дом, и ще е хубаво, ако сърцето ми е спокойно, а душата – свободна. Наздраве за живота! Благодаря за безбройните поздравления! Обичам ви, завърши емоционалния си пост певицата.

Под кадрите моментално заваля лавина от коментари с комплименти за визията ѝ и поздравления за мъдрите думи.