Алекс Сърчаджиева отново доказа, че не се страхува да експериментира и да изненадва публиката.

Актрисата предизвика буря от реакции с последната си фотосесия, в която се появява в напълно неочакван образ – с огромна розова перука, наподобяваща захарен памук, и захарни пръчици на устните вместо червило.

Необичайната визия е част от артистичен проект на коафьори от един от най-луксозните фризьорски салони в София, където официалните прически са по 130 евро.

Идеята била Алекс да се превърне в истински сладкиш – с коса като захарен памук и устни като цветни бонбони. Резултатът е серия от впечатляващи кадри.