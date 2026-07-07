Известният български драматичен и филмов актьор Антон Радичев, роден на 7 юли 1947 година, отбелязва днес пореден личен празник, оставяйки зад гърба си десетилетия на забележително творчество на сцената и екрана. Творческият му път е изпълнен с десетки запомнящи се превъплъщения, донесли му огромна популярност и признание в цялата страна.

През 1974 година Антон Радичев завършва успешно специалност "Актьорско майсторство“ в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, информира Plovdiv24.bg. През същата година той се присъединява към актьорския състав на Народен театър "Иван Вазов“, като през годините развива творческия си потенциал и на сцената на Театър 199. Актьорът прави поредица от силни и запомнящи се роли, сред които се открояват участията му в постановките "Деца на слънцето“ от Максим Горки, "Суматоха“ на Йордан Радичков (в ролята на Иван Гамаша), "Хъшове“ (в ролята на Хаджията), както и в "Чичовци“, "Двубой“ и "Януари“. Още през 1979 година, за своето превъплъщение като Петлето в "Опит за летене“, Радичев получава престижната награда за актьорско майсторство на Шестия национален преглед на българската драма и театър. Богатата му театрална кариера включва още участия във "Вишнева градина“, "Сватбата на Фигаро“, "Галактика на поколенията“ и "Краят на играта“.

Антон Радичев е участвал в над 40 български игрални филма, сред които незабравимите за публиката "Маневри на петия етаж“, "Оркестър без име“ от където е и репликата му "Той ще ме цака с топла бира", "Под игото“, "Хотел Централ“, "Търг“, "Елегия“ и "Щурец в ухото“. През 1990 година той става официален член на Съюза на българските филмови дейци (СБФД). В периода между 1996 и 2004 година актьорът е сред основните участници в популярното телевизионно хумористично предаване "Клуб НЛО“, а години по-късно, през 2011 година, се включва и в комедийния сериал на Нова телевизия "Етажна собственост“. Творческата му биография се допълва от редица музикални изяви, включително записи на песни за сатиричния фестивал "Златният кос“. През 2002 година той издава самостоятелен музикален албум "Къса ми се сърцето“ с текстове, написани от Живко Колев. През 2006 година Радичев се изявява и в дублажа, като озвучава персонажите Док Хъдсън и Рамон в компютърно-дигиталния анимационен филм на Дисни и Пиксар "Колите“.

Със Стефан Данаилов и Велко Кънев

През 2009 година актьорът прави стъпка в политическия живот на страната, като се кандидатира за народен представител от политическа партия ЛИДЕР в 23-ти избирателен район в град София. Като най-високо признание за неговия дългогодишен труд и отдаденост на изкуството идва наградата ИКАР за "Изключителен принос към българския театър“, която му е присъдена официално през 2023 година.