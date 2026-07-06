Популярната българска актриса Кристина Верославова обяви изненадващо в социалните си мрежи, че е бременна в шестия месец, но се намира в болница поради високорискова бременност. Звездата сподели емоционален пост, придружен от красиви снимки, с който разкри, че е под постоянно медицинско наблюдение и се учи да живее ден за ден в битка със собствената си психика и страхове.

За неочакваните здравословни предизвикателства пред известната актриса и плановете, които животът е променил за секунди, информира Plovdiv24.bg. Тя разказа откровено пред своите последователи за реалността зад перфектните моменти, които масово се показват в Инстаграм:

Представях си този пост по малко по-различен начин, но докато ние си правим планове животът си има свои. Бременни сме в 6-и месец с едно бая едричко и здраво момченце (прилича на баща си явно).

Представях си как споделям за това след феталната морфология като с Камен най-накрая си направим снимки, защото имаме точно една, но точно в този ден разбрахме че бременността ми е високорискова с риск от преждевременно раждане заради рязко скъсяване на шийка и веднага бях приета в болница, където съм и сега вече 12 дни.

Двамата с мъжа й Камен и кучето

Спрях да мисля в седмици, месеци и да имам планове. Сега мисля ден за ден. Вярвам, разбира се че всичко ще е наред, но се боря с много страхове, с липсата на контрол, с пренастройване на психиката ми, че нищо няма да е каквото си представях.

Залята съм от постове на бременни жени с най-яките, перфектни бременни моменти, които и аз си представях, че ще имам. Сега се уча да намирам специалното и красивото в моята "неперфектна" ситуация. Римайндър как всичко се променя за секунди, затова си ценете и най-простичките мигове и се снимайте повече!